Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 27.07.2025: Ein endloser Traum
21 Min.Folge vom 27.07.2025
Ein Ehepaar aus Michigan will das Laufband gegen Palmen tauschen – und plant den Umzug nach St. Croix. Statt Fitnessstudio und Winterjacke stehen ab jetzt Outdoor-Workouts und karibische Leichtigkeit auf dem Programm. Ihr Wunsch: ein modernes Haus in den Hügeln, mit Pool und offenem Grundriss für gesellige Abende mit Gästen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.