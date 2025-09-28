Schnäppchen mit RenovierungsbedarfJetzt kostenlos streamen
Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 28.09.2025: Schnäppchen mit Renovierungsbedarf
21 Min.Folge vom 28.09.2025
Aus dem geschäftigen Atlanta zieht ein lebensfrohes Paar nach Vieques, Puerto Rico, um sich ihren Inseltraum zu erfüllen. Ihr Wunsch ist ein Haus direkt am Strand, wo er schnorcheln und sie am Pool entspannen kann. Doch mit einem Budget von 600.000 Dollar könnte der Traum nur mit Kompromissen und Renovierungsarbeiten wahr werden.
Genre:Reality, Haus und Garten
