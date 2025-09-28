Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 28.09.2025: Überall Mahagoni
21 Min.Folge vom 28.09.2025
Ein naturverbundenes Ehepaar aus Ohio beschließt, nach St. Croix zu ziehen, um dem Schnee für immer zu entkommen. Sie haben die Insel während einer Jubiläumsreise kennen und lieben gelernt und möchten nun ihr neues Leben im tropischen Klima beginnen. Während er sich eine große Garage oder Werkstatt wünscht, um an seinen Autos zu basteln, achtet sie streng darauf, dass sie ihr Budget nicht überziehen. Gemeinsam hoffen sie, ein dauerhaftes Zuhause zu finden, das Abenteuerlust und finanzielle Vernunft miteinander verbindet.
