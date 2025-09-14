Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Vater-Sohn-Zeit

Folge vom 14.09.2025
Vater-Sohn-Zeit

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 14.09.2025: Vater-Sohn-Zeit

21 Min.

Ein Arzt aus Michigan und sein reisefreudiger Freund entdecken Las Terrenas in der Dominikanischen Republik und verlieben sich in den Ort. Sie beschließen, sich dort dauerhaft niederzulassen. Auf der Suche nach der passenden Immobilie begleitet den einen sogar sein Sohn – und macht die Haussuche zu einer besonderen Familienreise.

