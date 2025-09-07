Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Texas nach Saint John

21 Min.Folge vom 07.09.2025

Ein Paar aus Texas zieht es nach Saint John – auf der Suche nach einem Zuhause, das beiden gerecht wird. Er wünscht sich einen Pool mit Blick auf den Sonnenuntergang, während sie ihren Kaffee am liebsten mit Sonnenaufgangspanorama genießt. Der Inseltraum soll nicht nur schön, sondern auch alltagstauglich sein.

