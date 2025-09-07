Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 07.09.2025: Von Texas nach Saint John
21 Min.Folge vom 07.09.2025
Ein Paar aus Texas zieht es nach Saint John – auf der Suche nach einem Zuhause, das beiden gerecht wird. Er wünscht sich einen Pool mit Blick auf den Sonnenuntergang, während sie ihren Kaffee am liebsten mit Sonnenaufgangspanorama genießt. Der Inseltraum soll nicht nur schön, sondern auch alltagstauglich sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.