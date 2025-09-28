Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Irische Bräune

HGTV
Folge vom 28.09.2025
Irische Bräune

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 28.09.2025: Irische Bräune

Folge vom 28.09.2025

Ein Mann aus Maine hat seine Frau davon überzeugt, dass Vieques das perfekte Zuhause für ihre Familie sein könnte. Sie liebt die Insel, macht sich jedoch Sorgen, ob sie dort etwas Passendes für ihre große Patchwork-Familie finden werden. Während er offen für eine Renovierung ist, schreckt sie vor dem Gedanken an Umbauarbeiten zurück.

