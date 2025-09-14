Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 14.09.2025
Folge vom 14.09.2025

Nach vielen Überlegungen zieht es eine kreative Frau aus Pennsylvania nach Las Terrenas in der Dominikanischen Republik. Sie sucht eine Wohnung, die nicht nur viel Platz für ihr Hobby – das Schmuckdesign – bietet, sondern auch offen und freundlich für ihre Katze ist. Mindestens zwei Schlafzimmer und eine großzügige Küche stehen ebenfalls auf ihrer Wunschliste.

