Traumhaus im Nationalpark

HGTVFolge vom 21.09.2025
Folge vom 21.09.2025: Traumhaus im Nationalpark

21 Min.Folge vom 21.09.2025

Ein Paar aus North Carolina möchte seinen Alltag hinter sich lassen und nach Roatán ziehen. Während einer von ihnen von einem Haus direkt am Strand träumt, ist dem anderen bewusst, dass diese Lage ihren Preis hat. Die Suche wird zur Gratwanderung zwischen Traum und Realität.

