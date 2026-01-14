Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Kalt und fruchtig

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Kalt und fruchtig

Folge 10: Kalt und fruchtig

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nach wochenlangen Regenfällen malträtiert der böse Hexopolus das friedliche Dorf mit einer schlimmen Hitzewelle, wodurch der Herzog fortwährend zu kollabieren droht. Durch puren Zufall erfindet Castillo eine Art Klimaanlage, die im Palast getestet wird. Dabei stolpert der Koch Löffel, kippt eine Schüssel mit Fruchtsoße über die Maschine und – voilá – die erste Eiscreme der Welt ist fertig.

