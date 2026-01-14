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Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Die Farbe der Rose

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Die Farbe der Rose

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Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Folge 2: Die Farbe der Rose

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der weltreisende Kurt Lumbus bringt seine neueste Entdeckung aus der “Neuen Welt” mit ins Dorf: die Kartoffel. Beim Schälen erkennt Castillo sofort, dass die Erdfrucht nicht nur vorzüglich schmeckt, sondern auch noch anderweitig zu gebrauchen ist und erfindet damit den Kartoffeldruck. Diese ausgeklügelte Technik kommt für den Abt wie gerufen, denn nun kann er problemlos zehn Kopien seines neuen Buches “Die Farbe der Rose” für den Vatikan anfertigen.

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