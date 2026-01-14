Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Herzog möchte eine große Party im Schlossgarten schmeißen und einmal richtig feiern. Jeder aus dem Dorf soll dabei sein, wenn sich der Herzog endlich – mit Castillos Hilfe – einen alten Kindheitstraum erfüllt: ein Schaukelpferdkarussell. Natürlich will sich auch Hexopolus die Gelegenheit nicht entgehen lassen und seine magischen Fertigkeiten demonstrieren.

