Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 13: Glücklichen Herzwunsch, Majestät!
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Herzog möchte eine große Party im Schlossgarten schmeißen und einmal richtig feiern. Jeder aus dem Dorf soll dabei sein, wenn sich der Herzog endlich – mit Castillos Hilfe – einen alten Kindheitstraum erfüllt: ein Schaukelpferdkarussell. Natürlich will sich auch Hexopolus die Gelegenheit nicht entgehen lassen und seine magischen Fertigkeiten demonstrieren.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6