Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Abends in der Schänke erzählt Castillo gerne Märchen, die er sich selbst ausgedacht hat. Diese wurden übrigens von den Gebrüdern Grimm schamlos kopiert und sind jetzt in aller Welt unter Namen wie “Rumpelstilzchen” oder “Dornröschen” bekannt. Der Zauberer Hexopolus schickt seine Dohle Dolores zum Spionieren vorbei, die ihm Castillos Geschichten brühwarm erzählt. Daraufhin spielt Hexopolus eine davon nach und entführt Adelaide, die Tochter des Herzogs. Allerdings erzählt Dolores dem Zauberer Castillos Märchen von hinten nach vorn...

