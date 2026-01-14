Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Folge 6: Geistreiche Ahnen

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein böser Fluch hat den Herzog durch die Jahrhunderte verfolgt. Der glücklose Dorfzauberer Hexopolus versucht nun, aus dieser Tatsache Profit zu schlagen: er erscheint dem Herzog eines Nachts als Geist und versucht, ihn bei einem Kartenspiel über den Tisch zu ziehen. Aber der Herzog spielt nach seinen eigenen Regeln, und Castillo glaubt sowieso nicht an Gespenster.

