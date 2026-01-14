Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
25 Min.
Ab 6

Ein riesiges Ei fällt vom Himmel und Castillo und seinen Freunden direkt vor die Füße. Es springt auf und heraus hüpft – Theo, ein kleiner grüner Außerirdischer. Er braucht Hilfe bei der Reparatur seines Raumschiffs, das ihn wieder nach Hause bringen soll. Zusammen mit seinen Freunden baut Castillo eine Abschussrampe – dass diese später als die Steinformation von Stonehenge weltbekannt wird, ist purer Zufall.

