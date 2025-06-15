Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Lang lebe die Königin

sixxStaffel 4Folge 20
Lang lebe die Königin

Lang lebe die KöniginJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 20: Lang lebe die Königin

42 Min.Ab 12

Seit der Krönung von Cole zur neuen Quelle ist Phoebe offiziell Königin der Unterwelt und somit dem Bösen verpflichtet. Doch Cole und die Seherin merken, dass Phoebe zwischen Gut und Böse hin- und hergerissen wird. Sie verabreichen ihr deshalb regelmäßig ein Tonikum, dass das Gute in ihr auslöschen soll. Auch Piper und Paige ist nun endlich klar, dass Cole die neue Quelle des Bösen ist und er vernichtet werden muss. Aber dazu benötigen sie die Hilfe ihrer Schwester Phoebe.

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

