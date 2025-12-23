Der Mann mit dem DrachendolchJetzt kostenlos streamen
Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 4: Der Mann mit dem Drachendolch
43 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Unter Aufsicht von Piper muss "Anfängerhexe" Paige nun alles über Gifte und Kräuter lernen, um möglichst schnell ihre Hexenkenntnisse auf Vordermann zu bringen. Währenddessen üben sich Phoebe und Cole in Kampftechniken, um sich gegen erneute Attacken der "Quelle" zu wappnen. Als Piper erfährt, dass die Tochter eines Zen-Meisters ihren in der Unterwelt gefangen gehaltenen Vater befreien will, beschließen die drei "zauberhaften Hexen", die Rettungsaktion zu unterstützen.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.