Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 16: Das fünfte Rad
43 Min.Ab 12
Cole fährt plötzlich einen neuen Porsche und verteilt Geschenke an alle. Als Paige ihn darauf anspricht, gibt er vor, wieder als Anwalt zu arbeiten. Doch die Seherin hat Cole beauftragt, mit Phoebe ein Kind des Bösen zu zeugen - und zwar mithilfe präparierter Pralinen. Inzwischen ist Paige von einem Machtmakler, einem Dämon, der Menschen dazu nutzt, teuflische Kräfte zwischenzulagern, infiziert worden. Als es Cole gelingt, Paige zu retten, nascht Phoebe endlich eine der Pralinen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.