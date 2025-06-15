Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 12: Feuer
42 Min.Ab 12
Als Cole Grams alten Verlobungsring Phoebe an den Finger steckt, verwandelt diese sich plötzlich in Miss Suzy Homemaker. Und die hat nichts anderes im Sinn, als jedermann zu bekochen und die perfekte Hausfrau zu sein. Wird Phoebe erkennen, dass der Ring verflucht ist? Inzwischen haben Piper und Leo einen von vielen Kopfgeldjägern gesuchten jungen Brandstifter, der Leibwächter der Quelle werden soll, auf eine Dämonen-Akademie gebracht. Doch der Schuss geht nach hinten los.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.