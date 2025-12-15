Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 14: Die Frage aller Fragen
43 Min.Ab 12
Nach dem Tod der Quelle sind deren Kräfte auf Cole übergegangen, und der wehrt sich verzweifelt dagegen, denn er wollte das Böse für immer ablegen. Seine einzige Hoffnung ist seine Liebe zu Phoebe, die ihn an das Gute bindet. Doch Phoebe spürt, dass etwas mit Cole nicht stimmt und wird immer unsicherer, ob sie ihn heiraten soll. Nun soll ein Zauberspruch helfen, die Frage aller Fragen zu klären. Währenddessen hat die Seherin den Dämon Kurzon auf die "Mächtigen Drei" angesetzt.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.