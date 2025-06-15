Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 7: Hirngespinste
43 Min.Ab 12
Die Quelle des Bösen hat ein so genanntes Chamäleon, das sich in jeden beliebigen Gegenstand verwandeln kann, ins Haus der Halliwells geschickt, um die geheimen Sehnsüchte der drei Hexen auszuspionieren. Danach entführt die Quelle des Bösen Piper in die Unterwelt. Sie soll durch Gehirnwäsche dazu gebracht werden, dreimal den Verzichtszauber zu sprechen, wodurch die "Macht der drei" für immer gebrochen wäre. Fieberhaft versuchen Cole, Leo, Phoebe und Paige, dies zu verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 4
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.