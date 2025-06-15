Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die Brut des Bösen

sixxStaffel 4Folge 21
Die Brut des Bösen

Die Brut des BösenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 21: Die Brut des Bösen

41 Min.Ab 12

Der teuflische Auftrag der Seherin ist tatsächlich erfüllt: Cole hat mit Phoebe ein Kind des Bösen gezeugt. Als das Ungeborene bereits im Mutterleib seine dämonischen Kräfte und auch seinen starken Hass auf Paige deutlich zum Ausdruck bringt, plant die Seherin Ungeheuerliches: Auf magische Weise will sie Phoebe das dämonische Kind aus deren Bauch stehlen und das Baby in ihren eigenen Leib verpflanzen. Sie hofft, so das Erbe um die Macht der Quelle antreten zu können.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen