Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Ich sehe was, was du nicht siehst

sixxStaffel 7Folge 10
Ich sehe was, was du nicht siehst

Ich sehe was, was du nicht siehstJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 10: Ich sehe was, was du nicht siehst

42 Min.Ab 12

Die Seherin bietet den Hexen Informationen über die Avatare. Im Gegenzug möchte sie ein Mensch werden. Leo fürchtet, dass die Wahrheit über seine Existenz als Avatar ans Licht gerät und beichtet sein Geheimnis. Die Schwestern bleiben misstrauisch, ob die Avatare wirklich gute Ziele verfolgen. Der Plan der Avatare, eine Welt ohne Gut und Böse zu schaffen, versetzt die Unterwelt in Panik. Sie lassen den Mächtigsten aller Dämonen aus seinem Kerker, um die Avatare zu zerstören ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen