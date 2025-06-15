Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Mein Freund, der Dämon

sixxStaffel 7Folge 20
Mein Freund, der Dämon

Mein Freund, der DämonJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 20: Mein Freund, der Dämon

41 Min.Ab 12

Paige, Piper und Phoebe finden heraus, dass Baby Wyatt von einem Dämon heimgesucht wird. Vicus will sein Vertrauen gewinnen, um ihn zum Bösen zu bekehren. Piper versucht, mit Hilfe eines Zaubers die Sprache des kleinen Wyatt zu entschlüsseln und holt dadurch den 25-jährigen Wyatt aus der Zukunft herbei. Als Vicus den kleinen Wyatt mit einem Zauber belegt, hat das sofort Auswirkungen auf ihn als Erwachsenen. Mit den Kräften des Bösen ausgestattet, entführt er den kleinen Wyatt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen