Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 12: Utopia erwacht
41 Min.Ab 12
Die Avatare beginnen mit der Umwandlung der Welt in das friedliche Utopia. Dazu versetzen sie die Menschheit in einen tiefen Schlaf. Einzig die drei Schwestern sind davon nicht betroffen, denn sie haben den Auftrag, die letzten Dämonen auf der Erde zu töten. Der Neuanfang in einer friedfertigen Welt steht kurz bevor, doch Kyle will die Pläne der Avatare durchkreuzen. Zusammen mit dem mächtigen Dämon Zankou sagt er den Avataren den Kampf an ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.