Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Todesengel

sixxStaffel 7Folge 5
Todesengel

TodesengelJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 5: Todesengel

42 Min.Ab 12

Der Todesengel, der die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits begleitet, braucht Hilfe und tötet übergangsweise Piper, um sie als seine Hilfskraft zu rekrutieren. Während Piper ihren neuen Job als Todesengel erledigt, müssen sich die Schwestern dem Halbdämon Sirk stellen. Im Kampf wird Paige getötet, und nun ist es ausgerechnet Pipers Aufgabe, die Seele ihrer Schwester zu holen. Zusammen mit Phoebe sucht sie nach einer Lösung, um Paige doch noch am Leben zu halten ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen