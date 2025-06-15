Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 13: Charmageddon
40 Min.Ab 12
Die Welt scheint unter der Herrschaft der Avatare perfekt zu sein. Doch auch in Utopia gibt es ein dunkles Geheimnis: Leo findet heraus, dass die Avatare das Schicksal eines jeden Menschen kontrollieren und unliebsame Bewohner kurzerhand töten. Deshalb verbündet sich Leo mit dem Dämon Zankou. Gemeinsam versuchen sie, die Weltübernahme der Avatare rückgängig zu machen. Doch dazu brauchen sie die Macht der Drei ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.