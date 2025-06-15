Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 4: Der Fluch der Piraten
41 Min.Ab 12
Nachdem immer mehr junge Hexen spurlos verschwinden, machen sich Piper, Paige und Leo auf die Suche. Dabei finden sie heraus, dass der Pirat Captain Black Jack Cutting hinter den Entführungen steckt. Er ist vor dreihundert Jahren von einer Hexe verflucht worden und übt jetzt Rache. Als Paige dem Piraten in die Hände fällt, überträgt sich der Fluch auf sie, und sie beginnt schnell zu altern. Um den Spuk zu beenden, müssen ihre Schwestern einen goldenen Kelch stehlen ...
