Brennpunkt Medien
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Brennpunkt Medien
„Brennpunkt Medien“ ist das neue Medienkompetenz-Magazin von krone.tv. Die Sendung hinterfragt den Einfluss von Künstlicher Intelligenz, Social Media und digitalen Inhalten auf unsere Gesellschaft. Von Manipulation bis Desinformation: Erfahren Sie, wie Algorithmen ticken, welche Gefahren für die Demokratie drohen und wie Sie digitale Inhalte im Alltag besser durchschauen und einordnen können.
Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv
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