Chris Steger on Tour
Folge 1: Grundwehrdienst
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Zu Beginn der Serie tauchen wir gemeinsam mit Chris Steger in seinen neuen Alltag als Grundwehrdiener ein. Er wird durch die ersten intensiven Wochen der Basisausbildung begleitet – geprägt von körperlichen Herausforderungen und wachsendem Teamgeist. Den emotionalen Höhepunkt bildet die feierliche Angelobung, die diesen besonderen Lebensabschnitt würdevoll abschließt und zeigt, wie ihn diese Zeit verändert hat.
Chris Steger on Tour
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV