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Chris Steger on Tour

Tragetierzentrum

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 4vom 31.01.2026
Tragetierzentrum

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Chris Steger on Tour

Folge 4: Tragetierzentrum

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In dieser Folge führt Chris sein Weg ins Tragtierzentrum des Bundesheeres. Dort erfährt er, welche Rolle Tragtiere – insbesondere im alpinen Gelände – für Transport- und Versorgungsaufgaben spielen. Die Episode zeigt eine weniger bekannte, aber traditionsreiche Seite des Militärs.

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