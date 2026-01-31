Chris Steger on Tour
Folge 4: Tragetierzentrum
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In dieser Folge führt Chris sein Weg ins Tragtierzentrum des Bundesheeres. Dort erfährt er, welche Rolle Tragtiere – insbesondere im alpinen Gelände – für Transport- und Versorgungsaufgaben spielen. Die Episode zeigt eine weniger bekannte, aber traditionsreiche Seite des Militärs.
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Chris Steger on Tour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV