Chris Steger on Tour
Folge 5: Melker Pioniere
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In dieder Folge besucht Chris Steger die Melker Pioniere. Dabei bekommt er Einblicke in deren vielseitige Ausbildung und deren Aufgaben. Die Episode zeigt, wie wichtig Teamarbeit, körperlicher Einsatz und technisches Können bei den Pionieren sind und wie Chris diese Herausforderungen selbst miterlebt.
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Chris Steger on Tour
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV