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Chris Steger on Tour

Melker Pioniere

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 5vom 31.01.2026
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Chris Steger on Tour

Folge 5: Melker Pioniere

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In dieder Folge besucht Chris Steger die Melker Pioniere. Dabei bekommt er Einblicke in deren vielseitige Ausbildung und deren Aufgaben. Die Episode zeigt, wie wichtig Teamarbeit, körperlicher Einsatz und technisches Können bei den Pionieren sind und wie Chris diese Herausforderungen selbst miterlebt.

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