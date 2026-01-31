Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 2vom 31.01.2026
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In dieser Folge verschmelzen Chris Stegers musikalische Laufbahn und sein Dienst beim Bundesheer auf besondere Weise. Er erhält spannende Einblicke in die Welt der Militärmusik und deren Rolle bei offiziellen Anlässen und feierlichen Veranstaltungen. Der Höhepunkt ist sein Auftritt beim Militärmusikfestival, bei dem sich seine Leidenschaft für die Bühne und sein Alltag in Uniform eindrucksvoll miteinander verbinden..

