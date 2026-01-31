Chris Steger on Tour
Folge 2: Militärmusik
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In dieser Folge verschmelzen Chris Stegers musikalische Laufbahn und sein Dienst beim Bundesheer auf besondere Weise. Er erhält spannende Einblicke in die Welt der Militärmusik und deren Rolle bei offiziellen Anlässen und feierlichen Veranstaltungen. Der Höhepunkt ist sein Auftritt beim Militärmusikfestival, bei dem sich seine Leidenschaft für die Bühne und sein Alltag in Uniform eindrucksvoll miteinander verbinden..
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV