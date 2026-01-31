Chris Steger on Tour
Folge 3: Luftstreitkräfte
6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In dieser Folge erhält Chris Steger Einblicke in die Arbeit der Luftstreitkräfte des Bundesheeres. Er lernt die technischen Prozesse und den Flugbetrieb aus nächster Nähe kennen und entdeckt, mit welcher Präzision und Sorgfalt hier gearbeitet wird. Den Höhepunkt bildet sein Besuch in Zeltweg, wo ihm ein Eurofighter-Pilot die komplexen Abläufe anschaulich näherbringt. Die Episode verdeutlicht eindrucksvoll, wie modern, leistungsfähig und vielseitig dieser Bereich des Bundesheeres ist.
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Chris Steger on Tour
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV