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Chris Steger on Tour

Luftstreitkräfte

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
Luftstreitkräfte

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Chris Steger on Tour

Folge 3: Luftstreitkräfte

6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In dieser Folge erhält Chris Steger Einblicke in die Arbeit der Luftstreitkräfte des Bundesheeres. Er lernt die technischen Prozesse und den Flugbetrieb aus nächster Nähe kennen und entdeckt, mit welcher Präzision und Sorgfalt hier gearbeitet wird. Den Höhepunkt bildet sein Besuch in Zeltweg, wo ihm ein Eurofighter-Pilot die komplexen Abläufe anschaulich näherbringt. Die Episode verdeutlicht eindrucksvoll, wie modern, leistungsfähig und vielseitig dieser Bereich des Bundesheeres ist.

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