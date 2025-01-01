Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 5Folge 16
Folge 16: Schlechter Ruf

43 Min.Ab 12

Als eine abgeschnittene Hand in einem Müllcontainer gefunden wird, nehmen Rush und ihr Team die Ermittlungen eines Falls aus dem Jahr 1997 wieder auf: Peter Doyle war ein Schwerverbrecher, der nach zwölf Jahren Haft aufgrund guter Führung auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen wurde. Kurze Zeit später verschwand er spurlos. Erst elf Jahre danach stellt sich heraus, dass der Mann ermordet wurde, doch der dafür verantwortlich gemachte Drogendealer beteuert seine Unschuld ...

