Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Wunderkind

WarnerStaffel 5Folge 6
Wunderkind

WunderkindJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 6: Wunderkind

43 Min.Ab 12

Lilly Rush und ihr Team untersuchen den Mord an dem vor fünf Jahren erschossenen Terrance Carter, der aus einer Gegend stammte, in der der Polizei gegenüber das Gesetz des Schweigens gilt. Der 14-jährige Junge war ein Genie in Mathematik. Sein Halbbruder Michael wusste dieses Talent zu nutzen: Er machte Carter mit dem lokalen Bandenführer Delonte bekannt, um den Jungen zum Knacken von Safes zu bewegen. Wenige Zeit später wurde Terrance tot aufgefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen