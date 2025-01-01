Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 6: Wunderkind
43 Min.Ab 12
Lilly Rush und ihr Team untersuchen den Mord an dem vor fünf Jahren erschossenen Terrance Carter, der aus einer Gegend stammte, in der der Polizei gegenüber das Gesetz des Schweigens gilt. Der 14-jährige Junge war ein Genie in Mathematik. Sein Halbbruder Michael wusste dieses Talent zu nutzen: Er machte Carter mit dem lokalen Bandenführer Delonte bekannt, um den Jungen zum Knacken von Safes zu bewegen. Wenige Zeit später wurde Terrance tot aufgefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen