Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Sinn des Lebens

WarnerStaffel 5Folge 15
Sinn des Lebens

Sinn des LebensJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 15: Sinn des Lebens

41 Min.Ab 16

Der Fall einer im Jahr 2007 verschwundenen Frau wird neu aufgerollt, die am Tag ihrer Verlobungsfeier plötzlich entführt wurde. Rush und Valens sollen nun den hauptverdächtigen Mörder von West Virginia nach Philadelphia überstellen. Während der Fahrt erweist sich der Gefangene - John Smith - als äußerst zynischer und intellektueller Gesprächspartner, der den Detectives seine Sicht der damaligen Vorfälle vermittelt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen