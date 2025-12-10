Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

17

WarnerStaffel 5Folge 8vom 10.12.2025
17

Folge 8: 17

42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 16

Die Leiche eines zwölfjährigen Jungen, dessen linker Finger abgeschnitten wurde, wird in der Tiefkühltruhe eines Lagerraums gefunden. Schon bald entdecken die Ermittler die sterblichen Überreste von weiteren drei Jugendlichen. Es wird klar, dass es Lilly und ihr Team mit einem Serienkiller zu tun haben, der seine Opfer mit einem Videospiel anlockt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn die Ermittler müssen den nächsten Mord verhindern ...

Warner
