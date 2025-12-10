Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 8: 17
42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 16
Die Leiche eines zwölfjährigen Jungen, dessen linker Finger abgeschnitten wurde, wird in der Tiefkühltruhe eines Lagerraums gefunden. Schon bald entdecken die Ermittler die sterblichen Überreste von weiteren drei Jugendlichen. Es wird klar, dass es Lilly und ihr Team mit einem Serienkiller zu tun haben, der seine Opfer mit einem Videospiel anlockt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn die Ermittler müssen den nächsten Mord verhindern ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
