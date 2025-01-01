Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 7: Krieg der Welten
44 Min.Ab 12
Als die menschlichen Überreste einer Frau gefunden werden, rollen Lilly Rush und ihr Team einen Fall aus dem Jahr 1938, einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, auf. Die 38-jährige Hausfrau verschwand spurlos in der Nacht, als das Hörspiel "Der Krieg der Welten" ausgestrahlt wurde. Die Familie des Opfers bereitete sich damals darauf vor, einer Invasion von Aliens zu entkommen, die, wie sie glaubten, in die USA einfallen sollten.
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen