Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 18: Der Geist meines Kindes
42 Min.Ab 12
Der Fall einer ehemals drogenabhängigen Mutter beschäftigt das Team um Lilly Rush. Die Mutter ließ vor drei Jahren ihr Kind in einer kalten Winternacht kurz alleine. Als sie zurück in die Wohnung kam, stand das Appartement in Flammen. Die Ermittler nahmen an, dass sie das Gas in der Küche nicht abgestellt hat und konnten nur noch die verkohlte Kinderleiche bergen. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt, weil die Mutter behauptet, ihr Kind in einem Park gesehen zu haben ...
