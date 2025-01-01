Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 4: Teufelsmusik
44 Min.Ab 12
Die Detektive rund um Lilly Rush rollen den Fall eines 1953 ermordeten jungen Musikers auf. Der 19-Jährige entdeckte gegen den Widerstand seiner "weißen" Umgebung seine Vorliebe für schwarze Musik. Doch bevor Bingo Zohar seine Karriere starten konnte, wurde er erschossen. Neue Hinweise deuten jetzt darauf, dass der talentierte Jugendliche nicht dort ermordet wurde, wo die Ermittler die Leiche gefunden haben, sondern in dem Geschäft seines Onkels ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen