PULS 4Staffel 1Folge 1vom 05.02.2019
46 Min.Folge vom 05.02.2019Ab 6

Die Comedy Grenzgänger starten mit vier scharfen Zungen! Aida Loos, die Österreicherin mit persichen Wurzeln, überzeugt durch ihren derben Humor. Wenn so mancher Mann schon mal rot vor Scham wird, dreht sie erst richtig auf. Ill Young, in Köln geboren mit südkoreanischen Wurzeln, hat nach seiner Zeit als VJ und Moderator den Weg auf die Bühnen gefunden. Unser Glück, denn seine Stand-Ups können sich sehen lassen. Soso Mugiraneza kam als burundischer Flüchtling nach Österreich. Als Mensch afrikanischer Herkunft erlebt er viele Herausforderungen im Leben. Diese Erlebnisse nutzt er für seine Geschichten auf der Bühne, die er mit einem "schwarzen" Humor mischt und somit genau den Zahn der Zeit trifft. "Kindisch-ernste Stand-Up-Impro-Comedy" ist wohl die treffendste Beschreibung für die (Lebens-) Kunst des schlagfertigen Masud Akbarzadeh. Durch seine Augen wird die alltägliche Welt zu einem aufregenden Spielplatz voller Fantasie, aber auch bitter-süßer Realität.

PULS 4
