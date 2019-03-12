Comedy Grenzgänger - Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Comedy Grenzgänger
Folge 6: Comedy Grenzgänger - Folge 6
46 Min.Folge vom 12.03.2019Ab 6
Ein fulminanter Abschluss der kunterbunten Comedy-Riege: Salim Samatou ist ein Improvisationsgenie mit einem unglaublichen Reaktionsvermögen. Erika Ratcliffe hat nach eigener Aussage, "sehr arge Gedanken", die sie dann aber auch ausspricht. Der grantige Osttiroler Nikita Musner und der - angeblich - 1,80m große Schweizer Ben Marecek begeistern als Duo. Und Johnny Armstrong ist ein Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus Englands tiefem dunklen Norden.
