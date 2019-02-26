Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 4vom 26.02.2019
47 Min.Folge vom 26.02.2019Ab 6

Comedy mit alles und scharf geht in die vierte Runde! Harry G.s Auftritte sind erfrischend bissig, sein bayerischer Grant zuweilen politisch unkorrekt und seine viralen Videoclips längst Kult. Aladdin Jameels Thema ist das Leben als Ausländer in Österreich. Die Probleme, aber eben auch die witzigen Momente im Alltag, die er klar und unterhaltsam rüberbringt. Don Clarke schildert erstaunlich detailgetreu „Natural Born Comedian“ Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit einer gehörigen Portion (britischem) Humor. Joel von Mutzenbecher möchte immer noch besser werden und verzichtet deshalb darauf alte Nummern immer wieder zu spielen, obwohl sie erfolgreich sind.

