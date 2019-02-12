Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 2vom 12.02.2019
48 Min.Folge vom 12.02.2019Ab 6

Die Zutaten für den zweiten Gang von Comedy - mit alles und scharf: Simon Pearce berichtet in seiner sympathisch, lockeren Art von seinen Erfahrungen als Schwarzer unter Schwarzen in Bayern und seinem inneren Konflikt, zwischen der bayerischen Erziehung und dem Wunsch „ein richtiger Schwarzer“ zu sein. Nuri Jack betreibt als gelernter Spenglermeister eine eigene Werkstatt. Dort bringt er nicht nur Autos auf wieder in Gang - sondern erlebt hier auch viele Alltagsgeschichten. So kann es schon mal passieren, dass man sich selbst auf irgendeine Weise in einer seinen witzigen Geschichten wiederfindet. Alain Frei, der Gewinner zahlreicher Comedypreise gehört der neuen Stand-Up Generation an und ist einer der Senkrechtstarter der deutschen Comedyszene. Mit feinem Wortzwitz schafft es Mike Supancic mit seinen Liedern seit über 30 Jahren sein Publikum zu begeistern.

