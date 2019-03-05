Comedy Grenzgänger - Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.03.2019
Dave Davis erklärt das Lachen landesweit zum ultimativen Mittel zur Fluchtursachenbekämpfung und setzt im gewieften Wort und im geschmeidigen Gesang Obergrenzen für Hasenfüßigkeit und German Angst. „Ich bin viele – und die wollen alle raus“ ist neben dem jeweiligen Hauptthema das Grundgerüst von Nadja Malehs Kabarettsoli. Als Ossi-Türke verbindet Osan Yaran das Beste aus allen Welten. Und Mario Lucic ist im Gemeindebau in Wien groß geworden und hat kroatische Wurzeln. Diese Thematik prägt sein Bühnenprogramm.
