Comedy Grenzgänger
Folge 3: Comedy Grenzgänger: Folge 3
47 Min.Folge vom 19.02.2019Ab 6
Zum dritten Mal kommt Omar Sarsams kunterbunte Comedy-Runde zusammen! John Doyle redet bei seinen Auftritten nicht nur über sein Leben als Ami in Germany, sondern auch als Vater, Ehemann und Mensch. Walid Azak ist tagsüber Banker, abends Musiker und Kabarettist. Christiane Oliver ist direkt, offen und ehrlich. Als exzellente Crowdworkerin bezieht sie ihr Publikum immer zu 100% mit ein und bringt Menschen zusammen. Und bei Cristian Gemmato alias Gino Cultura geht es um subtile Wortwahl, um tieferes Verständnis oder Unverständnis im wahrsten Sinne des Wortes.
© ProSiebenSat.1 PULS 4