Conan der Abenteurer
Folge 1: Das Schwert von Atlantis
88 Min.Ab 12
Vor Jahren hat der mächtige Magier Hissah Zul die Conans Eltern ermordet. Nun sinnt der Abenteurer auf Rache und will den Tyrannen zur Strecke bringen. Hissah setzt dagegen: Er sendet nicht nur seine Armee, sondern auch Zauberer Yara aus, um Conan zu vernichten. Doch der kann fliehen und folgt einer unbekannten Macht in die Berge. Dort entdeckt Conan das Schwert von Atlantis.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997