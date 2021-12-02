Conan der Abenteurer
Folge 17: Der Zauber des Kristallpfeils
46 Min.Ab 12
Ein alter Schütze stellt sich allein dem Kampf gegen die Soldaten des skrupellosen Zauberers Khartan. In letzter Minute kommen Conan und seine Freunde dazu und greifen ein. Der Bogenschütze wurde aber bereits tödlich getroffen. Bevor er stirbt, übergibt er Conan einen magischen Kristallpfeil und bittet ihn, diesen zu dem Volk zu bringen, das hinter den Nebelpforten lebt. Allerdings sind die Nebelpforten durch schwarze Magie versiegelt.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997