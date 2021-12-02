Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Conan der Abenteurer

Der Zauber des Kristallpfeils

FilmRiseStaffel 1Folge 17
Der Zauber des Kristallpfeils

Der Zauber des KristallpfeilsJetzt kostenlos streamen

Conan der Abenteurer

Folge 17: Der Zauber des Kristallpfeils

46 Min.Ab 12

Ein alter Schütze stellt sich allein dem Kampf gegen die Soldaten des skrupellosen Zauberers Khartan. In letzter Minute kommen Conan und seine Freunde dazu und greifen ein. Der Bogenschütze wurde aber bereits tödlich getroffen. Bevor er stirbt, übergibt er Conan einen magischen Kristallpfeil und bittet ihn, diesen zu dem Volk zu bringen, das hinter den Nebelpforten lebt. Allerdings sind die Nebelpforten durch schwarze Magie versiegelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Conan der Abenteurer
FilmRise
Conan der Abenteurer

Conan der Abenteurer

Alle 1 Staffeln und Folgen