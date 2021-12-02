Conan der Abenteurer
Folge 11: Die Rache des Bruders
44 Min.Ab 12
Amazonenkriegerin Aura soll Prada, dem wahren König der Hesmers, seinen Sohn und somit den Thronfolger überbringen. Gerade, als sie von den Truppen von Pradas Bruder Zorga angegriffen wird, eilen ihr Conan und seine Freunde zu Hilfe. Es stellt sich heraus, dass Zorga ein Schüler Hissah Zuls ist. Conan zögert deshalb keine Sekunde, Aura und das Kind den Rest des Weges zu beschützen.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997