Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Conan der Abenteurer

Der Fluch von Afka

FilmRiseStaffel 1Folge 9
Der Fluch von Afka

Der Fluch von AfkaJetzt kostenlos streamen

Conan der Abenteurer

Folge 9: Der Fluch von Afka

47 Min.Ab 12

Eine Gruppe Zigeuner hat sich Conan und seinen Gefährten angeschlossen. Angeblich werden sie von dem mächtigen Magier Zingara verfolgt. Conan glaubt der Geschichte nicht so ganz, denn Zingara hat seiner Meinung nach kein Motiv dafür. Dann entdeckt er in einem Wagen der Zigeuner den heiligen Altar von Afka, den sie zuvor Shadizar entwendet hatten. Der Bestohlene spürt die Truppe bald auf und lässt Conan, Bayu und die Zigeunerin Katrina gefangen nehmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Conan der Abenteurer
FilmRise
Conan der Abenteurer

Conan der Abenteurer

Alle 1 Staffeln und Folgen